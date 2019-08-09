47.5 مليون درهم إيرادات «شعاع» في الربع الثاني بزيادة 54.4%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «شعاع كابيتال»، أمس، عن آخر نتائج مالية فصلية قبيل الاندماج التام مع مجموعة أبوظبي المالية، وقد حققت الشركة ارتفاعاً في إيرادات الربع الثاني بنسبة 54,4% لتبلغ 47,5 مليون درهم. وسجلت «شعاع» خلال هذا الربع خسائر 31,6 مليون درهم، مقابل أرباح بقيمة 14,6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2018.

شهد النصف الأول من هذا العام خسائر بقيمة 56,5 مليون درهم، مقارنةً مع أرباح بقيمة 26,3 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2018؛ وذلك نتيجة تكاليف المعاملات المحتسبة لمرة واحدة، والمتعلقة بالاندماج مع مجموعة أبوظبي المالية، إضافة إلى 13,5 مليون درهم قيمة مخصصات الانكشاف على استثمارات موروثة ما قبل 2016.

وسيتم دمج أرباح الربع الثالث مع أرباح باقي شركات المجموعة المالية الجديدة، بعد الاندماج.

وأعلنت الشركة تعيين مسعود شريف محمود عضواً في مجلس الإدارة. ويشغل مسعود حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، كما عمل سابقاً في وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة «مبادلة للتنمية».

وبهذه المناسبة، قال فوّاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»، «تعكس المجموعة الأخيرة من الأرباح الربعية ل«شعاع» نجاحنا في إيفاء المصاريف والمخصصات المتعلقة بعملية الاندماج إلى جانب الاستثمارات الموروثة. والأهم من ذلك، تواصل نمو إيرادات خطوطنا التشغيلية، مما سيشكل عاملاً مهماً يدعم مصالح المجموعة الجديدة في المستقبل. حالياً وعقب إتمام الاندماج، تتضافر جهود الفرق المختلفة في كل من «شعاع» ومجموعة أبوظبي المالية؛ لإرساء خريطة طريق راسخة تدعم هذه القوة المالية الإقليمية الجديدة على المدى الطويل؛ إذ نتطلع قدماً إلى إعلان نتائج الربعين الأخيرين من هذا العام».

وبلغت قيمة الميزانية العمومية وإجمالي أصول «شعاع» 2,2 مليار درهم، وقيمة الأصول الصافية 762,2 مليون درهم في 30 يونيو/حزيران 2019. ومع الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لعملية الاندماج، وزيادة «شعاع» لقيمة رأس مالها؛ ستدعو الشركة المساهمين لحضور اجتماع جمعيتها العمومية تبعاً للموافقات التنظيمية؛ حيث ستتم تسمية الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة، إضافة إلى تغيير الهوية المؤسسية لشركة «شعاع كابيتال» إلى مجموعة أبوظبي المالية (ADFG).