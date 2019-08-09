مستويات قياسية لأسعار تذاكر السفر في إجازة العيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم

أفاد عدد من وكلاء السفر والسياحة في أبوظبي بأن الطلب على عروض العطلات والإجازات ارتفع خلال الفترة الراهنة من قبل المواطنين والمقيمين في الإمارات بصفة عامة، والعاصمة أبوظبي بصفة خاصة، للاحتفاء بإجازة عيد الأضحى المبارك، موضحين أن هذا الأمر أسهم في ارتفاع أسعار التذاكر إلى عدد من الوجهات مثل بيروت والقاهرة وعمان، إلى جانب وجهات أوروبية وشرق آسيوية.

وأوضح هؤلاء أن عدداً من المسافرين حرصوا على إتمام إجراءات إجازاتهم في وقت مبكر، مما ساعد في حصولهم على عروض متميزة من حيث الأسعار على تذاكر السفر والفنادق.

وأوضح محمد الصاوي مدير عام وكالة البادي للسفريات، أن طول مدة إجازة عيد الأضحى شجعت كثيرين على السفر لقضاء هذه الإجازة في بلدانهم، أو السفر إلى وجهات جديدة لاكتشافها وقضاء أوقات ممتعة فيها.

وقال الصاوي: «لقد سجلنا حجوزات ملحوظة على وجهات منطقة الشرق الأوسط، خاصة من قبل الراغبين في قضاء إجازة العيد في بلدانهم، كما سجلنا حجوزات على الوجهات الأوروبية التقليدية، إلى جانب وجهات أخرى شهدت ارتفاعاً في الطلب مثل أذربيجان وجورجيا».

وأضاف: «أن أسعار التذاكر وصلت إلى أعلى مستوى مع ارتفاع الطلب عليها ووجود حجوزات مكتملة على العديد من الوجهات خلال فترة إجازة العيد، مع العلم بأن أسعار التذاكر تصل إلى أعلى مستوى خلال إجازات الأعياد ورأس السنة وغيرها من المناسبات».

ولفت الصاوي إلى تسجيل حجوزات تذاكر وفنادق لأفراد وعائلات سيقضون إجازة العيد في العاصمة أبوظبي، حيث فضلوا قضاء فترة الإجازة في الفنادق الشاطئية والمنتجعات التي تقدم عروضاً وأسعار تنافسية، مما جذب السياح من دول الخليج العربي، وبعض الوجهات الأجنبية للقدوم إلى العاصمة وقضاء فترة إجازة العيد فيها.

وشدد الصاوي على ضرورة التحضير لبرامج السفر والسياحة في وقت مبكر للاستفادة من العروض والأسعار التنافسية لتذاكر الطيران.

وذكر عمر العلي الرئيس التنفيذي للمشاريع والاتصالات في شركة نيرفانا للسفر والسياحة، أن الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاعاً في حجوزات تذاكر السفر وحجوزات الفنادق، خاصة مع الإعلان عن فترة إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاعين العام والخاص، موضحاً أن أسعار التذاكر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد من الوجهات، بينما حافظت أسعار الفنادق في الوجهات الخارجية على مستواها المعتاد.

وأفاد بأن معظم الحجوزات جاءت على الوجهات التقليدية مثل لندن وباريس، إلى جانب توجه عدد من العائلات والأفراد لاستكشاف وجهات في شرق أوروبا، مثل صربيا، والبوسة والهرسك، وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان، موضحاً أن عدداً آخر من العائلات توجه لقضاء إجازة العيد في وجهات مثل بولندا وروسيا و النرويج، التي تعتبر وجهات حديثة ينمو الطلب عليها.

ولفت إلى أن ارتفاع الطلب على حجوزات التذاكر للسفر خلال هذه الفترة، أسهم في ارتفاع قيمة التذاكر، مشدداً على أهمية التحضير والتجهيز للسفر قبل مدة زمنية، مما يساعد على الحصول على تذاكر سفر بأسعار تنافسية وأقل تكلفة.

وقال سعود الدرمكي الرئيس التنفيذي لشركة بريمير للسفر والسياحة، إن إجازة عيد الأضحى المبارك فتحت شهية الكثيرين لقضاء هذه الإجازة في الخارج، حيث حرص البعض على السفر إلى بلدانهم الأصلية وخاصة من الجاليات العربية التي فضّل بعض أفرادها السفر لقضاء فترة الإجازة مع عائلاتهم، بينما فضل آخرون السفر إلى أذربيجان وتايلاند، وعدد آخر من الوجهات الآسيوية أو الأوروبية.

وأضاف الدرمكي: «إن كثافة الطلب على السفر خلال الأيام الماضية دفعت أسعار التذاكر للصعود، خاصة أن هناك رحلات نحو عدد من الوجهات شهدت إشغالاً كاملاً على الطائرات، ويجب على الراغبين في السفر خلال فترة الإجازات، الاستعداد لرحلاتهم وعطلاتهم منذ وقت مبكر للاستفادة من الأسعار التنافسية».