«نفط الشارقة» تطلق برنامجها التدريبي في سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بالاستثمار في الموارد البشرية وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، تستعد مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، بالتعاون مع كلية التقنية العليا بدبي، لإطلاق برنامجها التدريبي الأول في سبتمبر/‏ أيلول المقبل، الذي يهدف لتدريب المواطنين من فئة الشباب وتأهيلهم للعمل في مجال النفط والغاز، وسيشمل البرنامج الذي سيمتد على مدى تسعة أشهر، دراسات نظرية تقنية، وتدريباً على المهارات التطبيقية اللازمة من واقع التجارب العملية للمؤسسة.

كما سيعمل البرنامج على صقل القدرات الشخصية للمتدربين، وتنميتها، و تأهيلها للاندماج في المؤسسة، بما في ذلك دراسة وتطبيق لإجراءات الأمن والسلامة بأحدث وسائلها التي تعد من أهم أولويات المؤسسة (SNOC).

وقال المهندس حاتم محمد دياب الموسى، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية: «تولي مؤسسة نفط الشارقة الوطنية الاهتمام الأكبر لتأهيل العنصر البشري»، وقال أيضاً: «إننا سعداء باستضافة المتدربين كجزء من فريق المؤسسة، حيث لا يزال سوق العمل بحاجة إلى العديد من المهارات الوطنية المتدربة والمؤهلة، ولذلك لابد من إفساح المجال للجيل الجديد للمشاركة في دفع عجلة النمو والتطوير وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل».