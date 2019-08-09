حكم بالسجن 3 سنوات ضد نقفي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إنه صدر حكم غيابي في الإمارات على عارف نقفي، مؤسس مجموعة أبراج، بالسجن لمدة 3 سنوات، في القضية المتعلقة بشركة «العربية للطيران».

وبحسب «بلومبيرج» ليس من الواضح ما إذا كان نقفي سيقضي مدة العقوبة في السجن، بالنظر إلى أنه في لندن حالياً، وينتظر جلسة الاستماع المتعلقة باحتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات متعلقة بالاحتيال. ويأتي الحكم بعد أسبوع من تغريم سلطة دبي للخدمات المالية مجموعة «أبراج» 315 مليون دولار، بسبب تضليل المستثمرين، واختلاس أموالهم. (بلومبيرج)