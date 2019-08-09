طلال الذيابي: نتطلع إلى توسيع مشاريعنا في السعودية ومصر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرس شركة الدار العقارية توسيع أعمال التطوير وإدارة الأصول في السعودية ومصر، حيث أوضح رئيسها التنفيذي، طلال الذيابي: ترى شركة الدار فرصاً مثيرة للاهتمام في المملكة العربية السعودية، مع وجود خطط للتوسع والاستثمار هناك، فيما يعتبر سوق العقارات المصري، سوقاً جاذباً للغاية ونحن نتطلع إليه دائماً.

وأضاف الذيابي خلال لقاء صحفي عقد بمقر الشركة أمس في أبوظبي: إن ظروف العرض والطلب في سوق أبوظبي العقاري أكثر توازناً، بالمقارنة مع الأسواق الأخرى، ذلك لأن 80% من المبيعات هي على الخريطة. وشهدت الدار ارتفاعاً في الطلب، لا سيما في العقارات ذات الأسعار المناسبة.

وقال طلال الذيابي، إن الشركة تمكنت من بيع وحدات سكنية وأراضٍ في مشاريعها العقارية بقيمة 2.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، معرباً عن توقعاته بتسليم هذه الوحدات والأراضي إلى المستثمرين والمشترين بين عامي 2021-2022.

وقال الذيابي: لقد حافظنا على معدل أرباح في المشاريع التطويرية بقيمة مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية، كما سجلت المحفظة الاستثمارية للشركة أرباحاً بلغت 1.6 مليار درهم سنوياً في العامين الماضيين، ويتوقع أن تسجل هذه المحفظة أرباحاً تبلغ 1.7 مليار درهم خلال هذا العام.

وأعرب الذيابي عن توقعاته أن تصل مبيعات الشركة من الأراضي والوحدات السكنية إلى 4 مليارات درهم خلال العام الحالي، وذلك بفضل قانون التملك العقاري الجديد الذي أتاح للأجانب التملك بشكل حرّ، بنسبة 100% في المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي.

وذكر أن قيمة مشاريع الشركة الجاري تطويرها في الوقت الراهن يبلغ 8.2 مليار درهم، مشيراً إلى أن الشركة حريصة على طرح مشاريع تتناسب مع جميع الفئات سواء ذوي الدخل المرتفع أو ذوي الدخل المتوسط خاصة مع وجود طلب كبير على المشاريع الموجهة لذوي الدخل المتوسط التي حققت مبيعات كبيرة مؤخراً مثل مشروعي الريمان 1 والريمان 2 في منطقة الشامخة ومشروع ليا الواقع في جزيرة ياس.

وقال: «شهدنا طلباً كبيراً من الأجانب المقيمين في أبوظبي على شراء الأراضي والوحدات السكنية في مشاريعنا، خاصة مع حرية تملك وحداتهم وبيعها وشرائها وتداولها، عقب صدور قانون التملك العقاري الجديد، الأمر الذي يتوقع أن يدفع مزيداً من الناس على الشراء والتملك».

وأضاف: سنركز على تسويق مشاريعنا خارج الإمارات في أسواق نستهدفها، مثل السعودية وانجلترا والهند والصين التي نسعى إلى جذب استثمارات كبيرة منها. وكشف الذيابي أن الدار العقارية تمتلك في محفظتها أراضي تبلغ مساحتها 75 مليون متر مربع لم يجرِ تطويرها بعد.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة الدار إلى أن الشركة تدرس عدداً من الفرص الاستثمارية العقارية في خارج الدولة، حيث يوجد اهتمام بالسوق السعودي والسوق المصري، موضحاً أن الشركة ستسلم المرحلة الأولى من مشروع أبوظبي بلازا الذي تطوره في العاصمة الكازاخية «نور سلطان» في نهاية العام الجاري.