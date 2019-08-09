41 % ارتفاعاً في سيولة أسواق المال إلى نصف مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد



تحسنت سيولة الأسواق المالية المحلية في آخر جلسة تداول هذا الأسبوع مقارنة مع جلسة أمس الأول ومع جلسة نهاية الأسبوع الماضي جراء عمليات تداول بهدف جني أرباح على بعض الأسهم التي شهدت ارتفاعاً، وجراء عمليات شراء تجميعي على بعض الأسهم الأخرى.

خلال جلسة أمس تم تداول 279.61 مليون سهم نفذت من خلال 5219 صفقة بقيمة 498.09 مليون درهم (منها 235.9 مليون درهم في سوق دبي، و262.2 مليون درهم في سوق أبوظبي) بزيادة نسبتها 35.1% مقارنة مع سيولة جلسة أمس الأول التي بلغت 368.6 مليون درهم، فيما ارتفعت هذه السيولة بنسبة 41.2% مقارنة مع قيمة التداول خلال آخر جلسات الأسبوع الماضي حين وصلت إلى 352.83 مليون درهم.

وأغلقت مؤشرات أسواق المال، على تباين فقد أغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع 0.24% عند مستوى 2837.96 نقطة متأثراً بدعم ارتفاع المؤشرات القطاعية لقطاعي العقار والنقل (خاصة ارتفاع أسهم شركة «إعمار العقارية» بنسبة 1.92% وأغلق عند 5.30 درهم، وسهم «العربية للطيران» الذي ارتفع بنسبة 3.45% وأغلق عند 1.2 درهم).

وفي ذات الوقت أغلق مؤشر سوق أبوظبي، على تراجع 0.42% عند مستوى 5097.17 نقطة متأثراً بالضغوط على أسهم قطاعات بعض البنوك والاتصالات والاستثمار والتأمين والصناعة والاستهلاك التي تراجعت مؤشراتها بنسب متفاوتة، أكثرها تراجعاً مؤشر قطاع الاستهلاك بنسبة 1.2%.

وجاء التباين في مؤشرات الأسواق جراء قيام المحافظ بضخ سيولة شراء في دبي وتسييل في أبوظبي في سياق خططها لتعديل مراكزها المالية من جديد.

وتركز التداول في الأسواق على الأسهم القيادية في السوقين من حيث القيمة مع ملاحظة التركيز أيضاً على بعض الأسهم البحرانية والكويتية المدرجة في الأسواق خاصة سهم «آن ديجيتال سيرفس» الذي شهد تداول 56.63 مليون سهم بقيمة 10.78 مليون درهم وصعد السهم إلى مستوى الحد الأعلى 14.62% وأغلق عند 0.196 درهم، بدعم من نتائج الشركة نصف السنوية التي حققت خلالها أرباحاً تجاوزت 1.16 مليون دينار كويتي، بعد أن كانت تتكبد خسائر في الفترة الماضية.

وتصدر سهم بنك «أبوظبي التجاري» قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، وبلغت قيمة التداول على هذا السهم 83.5 مليون درهم وأغلق متراجعاً بنسبة طفيفة 0.14% عند 8.43 درهم.

وجاء سهم بنك «أبوظبي الأول» في المركز الثاني ضمن هذه القائمة بقيمة تداول 63.45 مليون درهم، وانخفض السهم بشكل طفيف 0.04% وأغلق عند 15.1 درهم. وشهد سهم «إعمار العقارية» تداولات بقيمة 56.6 مليون درهم وأغلق على ارتفاع 1.92% عند 5.30 درهم. كما جرى تداول مكثف على سهم «العربية للطيران» بقيمة 56.2 مليون درهم وارتفع 3.45% وأغلق عند 1.2 درهم بدعم النتائج القوية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي البالغة 338 مليون درهم بنمو نسبة 47% مقارنة مع أرباح الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدر سهم «آن ديجبتال سيرفس» قائمة الأسهم الأكثر صعوداً وأغلق على ارتفاع للحد الأعلى مغلقاً عند 0.196 درهم وسط تداول 56.63 مليون سهم متصدراً بذلك قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث الكمية. وجاء سهم «اكتتاب» في المركز الثاني ضمن القائمة وأغلق مرتفعاً 12.28% عند 0.192 درهم، واحتل سهم «المدينة» المركز الثالث وصعد 11.57% وأغلق عند 0.241 درهم. كما صعد سهم «بنك الشارقة» 5.98% وأغلق عند 0.87 درهم. وشهد سهم «القدرة القابضة» ضغوطاً، وتراجع لمستوى الحد الأدنى وأغلق عند 0.82 درهم، متصدراً بذلك قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً في السوقين. وانخفض سهم «مجموعة السلام القابضة» بنسبة 8.03% وأغلق عند 0.527 درهم. وهبط سهم «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» 5.26% وأغلق عند 2.7 درهم. وتراجع سهم «أركان» 3.23% وأغلق عند 0.48 درهم.

تداولات المستثمرين

واتجه المستثمرون العرب في السوقين نحو تسييل الأسهم بهدف جني الأرباح، وبلغ صافي استثماراتهم 3.52 مليون درهم محصلة بيع منها 2.57 مليون درهم محصلة بيع في دبي.

وقام المستثمرون الخليجيون بتسييل الأسهم جنياً للأرباح في سوق دبي وبلغ صافي استثماراتهم في 6.05 مليون درهم محصلة بيع، وهذا المبلغ هو محصلة بيع وتسييل أسهم في سوق دبي بقيمة 10.77 مليون درهم، و4.72 ومحصلة شراء في أبوظبي بصافي 4.72 مليون درهم.

وكثف المواطنون عمليات بيع الأسهم جنياً للأرباح، وبلغ صافي استثماراتهم 3.85 مليون درهم محصلة بيع، حيث قام المواطنون بعمليات شراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار وصل إلى 10.7 مليون درهم، في حين قاموا بعمليات بيع في سوق دبي بصافي استثمار 14.6 مليون درهم محصلة بيع.

من ناحيتهم، المستثمرون الأجانب ضخوا سيولة شراء في أسهم سوق دبي بصافي استثمار وصل إلى 27.9 مليون درهم محصلة شراء، في الوقت نفسه، قاموا بتسييل أسهم في سوق أبوظبي بصافي استثمار وصل إلى 14.5 مليون درهم محصلة بيع، وهو ما ضغط على سوق أبوظبي إلى تراجع مؤشره أمس، وعزز تداولات الأجانب بتحفيز التداولات في سوق دبي الذي صعد بنسبة 0.24%، في حين ضغطت تداولاتهم ومبيعاتهم على الأسهم في أبوظبي، وقد ساهم ذلك في تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.42%.

أما المحافظ الاستثمارية للبنوك والشركات والمؤسسات الحكومية، فقد قامت بضخ سيولة شراء تركزت على أسهم سوق دبي (وبلغ صافي استثمارات هذه المحافظ في سوق دبي 37.6 مليون درهم محصلة شراء) الذي صعد مؤشره، وهو ما ساهم في ارتفاع مؤشر دبي) وفي الوقت نفسه، قامت هذه المحافظ بتسييل أسهم في سوق أبوظبي وبلغ صافي استثمارات هذه المحافظ 27.25 مليون درهم محصلة بيع وهو ما ساهم في الضغط على سوق أبوظبي الذي أغلق على تراجع.