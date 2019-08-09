ثلاثة رجال أعمال من عائلة واحدة يحصلون على الإقامة الذهبية

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استمراراً لمنح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الإقامات الذهبية لمن تنطبق عليهم الشروط، كرمت الهيئة المهندس أولور الرحمن، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحرمين، والمهندس عماد الرحمن، نائب العضو المنتدب لمجموعة الحرمين، وجاء هذا التكريم بعد مرور أيام من تسلم مهتابور الرحمن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة الحرمين، وهي أول حالة لثلاثة رجال أعمال من نفس العائلة ونفس المؤسسة، يتسلمون تأشيرة الإقامة الذهبية.

قد تسلم المهندس أولور الرحمن، والمهندس عمادور الرحمن، تأشيرة الإمارات الذهبية يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019، بعد أسابيع قليلة من تكريم مهتابور الرحمن، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحرمين،، رئيس بنك «إن آر بي»، رئيس مجلس الأعمال البنغلادشي بدبي، كأول بنغلادشي يحصل على تأشيرة الإقامة الذهبية في 17 يونيو 2019. ومن خلال ذلك، تم حتى الآن منح خمسة من المغتربين البنغلادشيين تأشيرة ذهبية، حيث إن الباقين هما: محبوب العلم مانيك، وهو مهندس صناعي في دبي، وأختر حسين، وهو رجل أعمال في رأس الخيمة .

ويأتي هذا التقدير في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة الحرمين بمرور 38 عاماً على وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليُعرب المستفيدون من نفس العائلة عند استلام التأشيرة الذهبية عن خالص امتنانهم لقيادة حكومة الإمارات على تقديرها لاستثماراتهم ومساهمتهم في اقتصاد الدولة.