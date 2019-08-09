جوائز نقدية في 11 مركز تسوق بدبي

ستتاح الفرصة ل25 متسوّقاً محظوظاً للفوز بمبالغ نقدية تصل حتى 250،000 درهم خلال عيد الأضحى في دبي، ويمكن لأي شخص الحصول على بطاقة السحب من حملة تسوّق واربح عند إنفاق 200 درهم في أحد مراكز التسوّق المشاركة البالغ عددها 11 مركزاً، والتي تشمل: مركز البستان، و«برجمان»، و«سنشري مول»، و«الريف مول»، و«الواحة سنتر». وتمنح مِراس لزوّارها الفرصة للحصول على بطاقة هدايا بقيمة 100 درهم خلال الفترة 12 - 15 أغسطس/‏آب عند إنفاق 300 درهم في إحدى وجهاتها السبعة، والتي تشمل: السيف، و«سيتي ووك»، و«ذا بيتش جي بي آر»، و«بلوواترز»، و«بوكس بارك»، و«لامير»، و«ذا أوتلت فيليدج».

زوّار «ذا بوينت» على موعد مع تخفيض بمقدار 20% في 30 مطعماً ومتجراً في هذه الوجهة الفريدة على نخلة الجميرا، ويستمر العرض الذي يقدّمه ذا بوينت بالتعاون مع ماستركارد حتى 30 سبتمبر/‏أيلول.

الكل فائز في سيتي سنتر مردف، والذي يقدّم عيدية خاصة لزوّاره عند إنفاق 500 درهم في أي متجر خلال الفترة 8 - 14 أغسطس. أمّا زوّار سيتي سنتر ديرة فهم على موعد مع جائزة نقدية يومية قيمتها 2،000 درهم، إضافة إلى جوائز فورية مثل بطاقات هدايا وبطاقات سينما فوكس.

يقدّم مول الإمارات لزوّاره الفرصة للحصول على استرجاع نقدي بنسبة 3% عند إنفاق 3،000 درهم في مجموعة مختارة من المتاجر الفاخرة، فيما تتاح الفرصة لأي شخص ينفق 600 درهم خلال فترة العيد في دخول السحب على جائزة يومية بقيمة عشرة آلاف درهم.