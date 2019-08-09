60 جنيه كيلو لحم الضاني.. تعرف على أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

أحمد أبوعقيل قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن سعر كيلو لحم الغنم 60جنيه وهناك متابعة مستمرة لرصد أسعار اللحوم وجودتها. وأضاف خلال حديثه ببرنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر:" وعدنا بخفض أسعار اللحوم من 10 إلى 15% وهذا ما يحدث حاليًا ". Advertisements

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