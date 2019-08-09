"حماية المستهلك" يخصص غرفة عمليات لمراقبة الأسواق خلال عيد الأضحى

أكد الدكتور راضى عبد المعطى ، رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن منظومة العمل بالجهاز سوف تستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال غرفه عمليات تستهدف تلقى وحل شكاوى المواطنين ، مشيرا الى أنه تم تشكيل مجموعات من رجال الضبطية القضائية واستحداث عدد من المنافذ الميدانية لتلقى ورصد وحل الشكاوى .

وقال عبد المعطى ، فى تصريحات صحفية أنه تم تحديد مسئول اتصال للربط مع غرفة عمليات المحافظات المختلفة وغرفة عمليات وزارة التموين وذلك فى اطار التعاون التام والتنسيق المستمر مع كافة المحافظات والأجهزة الرقابية الأخرى والتى تكفل تحقيق حماية فعالة للمستهلك ومراقبة الأسواق بصورة أكثر فاعلية .

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن حملات الجهاز بكافة فروعة الإقليمية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة ومواقف نقل الركاب لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابه فضلاً عن اجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز حيث يستقبل شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588 او رقم الواتس اب ( المواطن رقيب ) 01281661880 أو من خلال التطبيق الالكترونى "حماية المستهلك" على متجر google play للهواتف الذكية.

ويهيب رئيس الجهاز المواطنين الإبلاغ عن أى ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أى معلومات بشأنها، مؤكداً على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى اطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية ، كما وجه الجهاز رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عاليه والإمتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك .