شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 08-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات ضعيفة منذ الصباح ويستقر حول 52.50، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بفقدان العزم الإيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 51.61 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 48.08، بينما يمثل الثبات دون 53.20 الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط