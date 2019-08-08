شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 08-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة بعض الميل الهابط الطفيف ليتذبذب حول حاجز 17.00، وبما أن السعر فوق 16.50، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الأهجاف الرئيسية تبدأ باختراق 17.30 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 18.45.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.00 والمقاومة 17.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد