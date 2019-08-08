شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 08-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب ضمن القناة الفرعية الهابطة، بانتظار اختراق مقاومة هذه القناة عند 1505.00 لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف زيارة مستوى 1526.85 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن كسر 1484.40 سيدفع السعر لاختبار مناطق 1470.00 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1484.00 والمقاومة 1525.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد