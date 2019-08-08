- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 08-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.2180 ولا يزال دونه، حيث يتأثر السعر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون 1.2210، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.2030.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2060 والمقاومة 1.2240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 08-08-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.