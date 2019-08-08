شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 08-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.2180 ولا يزال دونه، حيث يتأثر السعر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون 1.2210، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.2030.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2060 والمقاومة 1.2240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط