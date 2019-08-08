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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 08-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات زوج اليورو مقابل الدولار، والذي يحافظ على ثباته فوق مستوى 1.1180، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي تفعّل بعد اختراق مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستويات 1.1350 ثم 1.1443 كمحطات رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1140 والمقاومة 1.1300
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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