شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم بنك دويتشه يستعد للهبوط-تحليل - 8-8-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر السهم تذبذبه الجانبي بتقديم إغلاق سلبي جديد دون المقاومة الأولية المتمركزة عند 9.32 ليحافظ بذلك على استقراره الرئيسي ضمن محاور القناة الهابطة والموضحة بالرسم المرفق.
كذلك تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يؤكد تخلص السعر من الضغوط الإيجابية ليزيد من فرص تجميعه للعزم السلبي من جديد ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات السلبية المتمثلة بمستوى 5.60 وصولا للدعم المحوري الممتد نحو 4.00 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 7.30 و 5.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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