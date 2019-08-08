شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبحث عن عزم جديد– تحليل -8-8-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر النحاس بتسجيل أي هدف سلبي جديد نظرا لافتقاره للعزم السلبي لنلاحظ محاولة اندفاعه نحو اختبار المقاومة المتمثلة بمستوى 2.6200, نؤكد على أهمية ثبات هذه المقاومة أمام التداولات التصحيحية الصاعدة ليؤكد ذلك محاولة تجميع السعر للعزم السلبي من جديد ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف المستقرة عند 2.4660 و 2.2700 تقريبا.

تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع يشكل عامل رئيسي لتأجيل الهجوم السلبي ليزيد ذلك من فرص اختباره للمقاومة لحين نجاحه بتجميع عزم سلبي جديد كما هو منتظر سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6200 و 2.5000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط