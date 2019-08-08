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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل - 8-8-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر البلاتين للعديد من التداولات الجانبية إلا أن ارتكازه الرئيسي دون مقاومة القناة الهابطة الممتدة نحو 875.00 يشكل عامل رئيسي لتأكيد الاستمرارية السلبية للتداولات القادمة.
بمجرد اكتساب السعر لعزم سلبي جديد فإن ذلك سيسهل محاولة الضغط على مستوى 840.00 والذي بكسره سيفتح الباب أمامه للهبوط نحو الدعم الأولي والممتد حاليا نحو 795.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 875.00 و 840.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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