شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بطيء- تحليل - 8-8-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر الزوج حتى تداولات هذا اليوم ليتأثر بتعارض المؤشرات الرئيسية ليحافظ بذلك على تذبذبه الجانبي بقرب مستوى 119.00, نود التذكير بأن الثبات المتكرر دون المقاومة الأولية المتمركزة حول 120.70 سيزيد من فرص استئناف الهجوم السلبي والذي يستهدف كسر الدعم المستقر عند 117.45 ليفتح ذلك الباب أمامه لبناء تداولات سلبية جديدة خلال الفترة القادمة.

أما اندفاع السعر فوق المقاومة الأولية فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم السلبي ليضطر بذلك لبناء تداولات تصحيحية صاعدة قد تستهدف بدورها مستوى 121.20 و 122.70 قبل تسجيل أي هدف سلبي جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.70 و 118.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الهابط