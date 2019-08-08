شكرا لقرائتكم السيولة المتداولة في البحرين ترتفع 8 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 8 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 8 أغسطس 2019 / 19:44

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الخميس) على تراجع 0.04 في المئة تعادل 0. 0.66 نقطة، هبوطا الى 1543.55 نقطة في مقابل 1544.21 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 15.43 في المئة، فيما ارتفع مؤشر البحرين الاسلامي 0.19 في المئة ما يعادل 1.44 نقطة الى 749.38 مقابل 747.94 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 8.96 في المئة.



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وحققت بورصة البحرين ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة الى 5.6 مليون سهم في مقابل 5.2 مليون اليوم السابق بنسبة 6 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 1.3 مليون دينار في مقابل 1.21 مليون اليوم السابق بنسبة 8 في المئة، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 110 صفقات بزيادة 13 في المئة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.70 بليون دينار بخسارة 11 مليون نسبتها 0.12 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 14 شركة، ارتفعت 3 شركات، وهبطت 4 شركات أخرى، واستقرت 7 شركات عند المقارنة بأسعارها الاربعاء الماضي.

وتصدر قطاع المصارف البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 988 ألف دينار بحريني، شكلت 76 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 77 صفقة.

وحقق سهم الاهلي المتحد أكبر قيمة متداولة بين الاسهم بلغت 444 ألف دينار، نسبتها 34 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 1.25 مليون سهم، تلاه سهم البحرين والكويت بسيولة 268 ألف دينار نسبتها 21 في المئة من تداول 506 ألاف سهم.