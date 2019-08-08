شكرا لقرائتكم مؤشر بورصة قطر يفقد 0.64 في المئة من قيمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 8 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 8 أغسطس 2019 / 19:42

عاود المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه في جلسة اليوم (الخميس) مجددا بعد ارتفاعه في تعاملات أمس الثالث، فيما أنهت 51 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق ما يعادل 23 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة أخرى، واستقرت 8 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 542 بليون ريال بخسارة 2.8 بليون نستبها 0.51 في المئة.



Advertisements

أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 1 في المئة الى 195.3بليون ريال في مقابل 198 مليونا، وارتفعت الكمية المتداولة 17 في المئة الى 62 مليون سهم، في مقابل 53 مليونا، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة الى 5206 صفقات في مقابل 6510 صفقات بتراجع 15 في المئة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات بخسارة 0.64 في المئة، تعادل 63 نقطة، هبوطا الى 9835 نقطة في مقابل 9898 نقطة اليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام الحالي الى 4.51 في المئة.

ونتيجة تراجع اسعار معظم الأسهم، طاول الهبوط مؤشرات 8 قطاعات من البورصة، كان أكبرها خسارة مؤشر النقل بخسارة 2.32 في المئة، الى 2442 نقطة، تلاه مؤشر العائد الاجمالي الخاسر 0.64 في المئة، ثم ﻣﺅﺷﺭ المصارف الهابط 0.61 في المئة الى 3833 نقطة.

وسجل ﻣﺅﺷﺭ الخدمات رابع أكبر خسارة 0.60 في المئة، تلاه مؤشر جميع الأسهم الخاسر 0.52 في المئة الى 3069 نقطة، ثم مؤشر ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ - ﺍﻟﺳﻌﺭﻯ المتراجع 0.06 في المئة الى 2250 نقطة.