السوق الرئيس الرابح الوحيد في بورصة الكويت

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محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 8 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 8 أغسطس 2019 / 19:43

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الخميس) ارتفاعا في معدلات الاداء، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على تباين، اذ سجل مؤشر السوق الرئيس الزيادة الوحيدة بين المؤشرات، بنسبة 0.41 في المئة الى 4897 نقطة ، بينما تراجع مؤشر السوق العام 0.17 في تعادل 10 نقاط الى 6104 نقاط، فيما تراجع مؤشر السوق الاول 0.37 في المئة الى 6719 نقطة.



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وصاحب ذلك ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة 0.89 في المئة الى 26 مليون دينار في مقابل 25.7 مليونا لليوم السابق، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 5884 صفقة بزيادة 0.58 في المئة عن اليوم السابق، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 41 في المئة الى 168 مليون سهم.

وبالنظر الى أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم الدولي الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 1.43 في المئة، وصولاً إلى 283 فلساً، من تداول 6 ملايين سهما، قيمتها 1.7 مليون دينار نفذت من خلال 133 صفقة.

وحقق سهم المتكاملة أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 11.3 في المئة، هبوطا إلى 463 فلسا، من تداول 4.2 مليون سهم، قيمتها 19.3 مليون دينار، جاءت من خلال 421 صفقة.

وعاود سهم اهلي متحد تصدر البورصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 5.9 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 3.11 في المئة الى 280 فلساً، من تداول 21 مليون سهم.