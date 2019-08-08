البنك المركزي: مصر تطرح عطاء لأذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام في 19 أغسطس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - البنك المركزي المصري

قال البنك المركزي يوم الخميس إن مصر ستطرح عطاء لأذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام واحد بقيمة 610 ملايين يورو في التاسع عشر من أغسطس آب.

وموعد تسوية العطاء سيكون العشرين من أغسطس آب مع حد أدنى للعروض قدره 100 ألف يورو.