ترامب: قوة الدولار تضر بالصادرات الأمريكية

الخليج 365-متابعات

أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،اليوم، إلى أن قوة الدولار الأمريكي تضر بالصادرات الأمريكية، مهاجما مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بسبب الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية أعلى مما يريده الرئيس ترامب.

وقال ترامب “كرئيس لكم، يمكن للمرء أن يعتقد أنني يجب أن أشعر بسعادة

غامرة بدولارنا القوي للغاية. أنا لست كذلك”.

جاء تصريح ترامب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث اعتاد مهاجمة مجلس الاحتياط الاتحادي، وهو ما يؤكد موقفه الثابت بشأن رؤيته للعملة الأمريكية.

و كانت الولايات المتحدة قد اتهمت الصين رسميا في وقت سابق من الأسبوع الحالي بأنها تتعمد خفض قيمة اليوان الصيني أمام الدولار، في إطار تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقد ألقت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بظلال كثيفة على

الاقتصاد العالمي.

وقال ترامب إن مجلس الاحتياط يرى أن “كل خطوة نخطوها خطأ لكننا مازلنا

نكسب”.

يأتي ذلك في حين أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي اعتزامه

استكمال فترة رئاسته للمجلس وهي 4 سنوات في ظل مخاوف من سعي الرئيس الأمريكي إلى عزله.

وكان 4 من رؤساء مجلس الاحتياط الاتحادي السابقين قد وقعوا بيانا مشتركا

يؤكدون فيه على استقلال البنك المركزي وهي الخطوة التي تم اعتبارها

موجهة إلى الرئيس الأمريكي.