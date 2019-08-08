شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتعافى من خسائر الأمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم متعافياً من أدنى مستوى في أحد عشر عاما سجله امس أمام الدولار السنغافوري بعد قرار البنك المركزي النيوزلندي.



وكان البنك المركزي النيوزلندي قد خفض معدل الفائدة بنحو نصف نقطة إلى 11% من 1.50% بينما توقع محللون خفضها بحوالي ربع نقطة فقط.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه بنوك مركزية عالمية من بينها في الهند وتايلاند نحو خفض الفائدة لدعم نمو اقتصاداتها المتباطئة بفعل الحرب التجارية.

Advertisements



ومنذ بداية العام الجاري حتى الآن، فقد الدولار الأسترالي اكثر من 3% من قيمته أمام الدولار السنغافوري، بحسب "بلومبرج".



وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات بلاده من بكين فيما قررت الأخيرة وقف مشترياتها من السلع الزراعية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.6818، وسجل أعلى سعر عند 0.682 وأقل سعر عند 0.6727.