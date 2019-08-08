شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مع هدوء المخاوف بشأن الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بعد بيانات حكومية إيجابية بالإضافة إلى هدوء القلق من الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد طالب الاحتياطي الاتحادي بخفض معدل الفائدة بوتيرة أسرع وأكبر مشيرا إلى بنوك مركزية عالمية في نيوزلندا والهند وتايلاند خفضت الفائدة.

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وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن ان عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض بحوالي ثمانية آلاف إلى 209 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس/آب.



وهدأت حدة المخاوف من الحرب التجارية اليوم مع التركيز على قطاعي الطاقة والتكنولوجيا الذين انتعشا في الجلسة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 160 نقطة) إلى 26168 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 97 نقطة) إلى 7960 نقطة، وارتفعع "إس اند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 2912 نقطة.