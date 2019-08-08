شكرا لقرائتكم خبر عن الألمنيوم يواصل الانخفاض متأثراً بالحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الألمنيوم خلال تعاملات اليوم مع استمرار الضغوط على المعادن الصناعية والإقبال من المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذ آمن في ظل القلق المتصاعد من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:17 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى ععند 97.4 نقطة.

Advertisements



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن الأسبوع الماضي أن إدارته سوف تفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات من سلع صينية قيمتها 300 مليار دولار، كما كشفت مصادر أمس عن ان واشنطن ربما تستهدف "هواوي" بعقوبات جديدة قريباً.



وردت الصين على هذه الخطوة بمطالبة شركاتها الحكومية وقف شراء أي سلع زراعية من الولايات المتحدة إلى حين وضوح الرؤية بشأن المفاوضات والعلاقات التجارية مع واشنطن.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الألمنيوم في بورصة لندن بنسبة 0.8% إلى 1745 دولار للطن، وسجل المعدن أعلى سعر عند 1767.5 دولار وأقل سعر عند 1744.8 دولار.