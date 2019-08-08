شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط قرب أدنى مستوى فى 7 أشهر بفعل مخاوف المعروض الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى سبعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا التراجع بعد تجدد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 12:15بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 52.26$، بعدما سجل أعلى مستوي 52.83$ ،وأدنى مستوي 51.97$.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 56.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.45$ ، بعدما سجل أعلى مستوي 57.98$ ،وأدنى مستوي 56.79$.

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فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء نسبة 2.2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى سبعة أشهر عند 50.55$ للبرميل ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.1% ،وسجلت مستوي 55.90$ للبرميل الأدنى منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

انخفضت أسعار النفط العالمية على نطاق واسع هذا الأسبوع ، تحت ضغط تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،الأمر الذي جدد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي و ضعف الطلب على الوقود.

أظهر تقرير وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.4 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 2 آب/أغسطس، فى أول زيادة أسبوعية خلال شهرين ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.9مليون برميل.

وارتفع إنتاج النفط الأمريكي الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي، ليرتفع الإجمالي إلى 12.3 مليون برميل ، مقتربا من المستوى القياسي عند 12.4 مليون برميل يوميا.