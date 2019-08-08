شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة العملات الرئيسية والثانوية، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد بيانات صينية قوية ، وانتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى97.67 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.60 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.43 نقطة.

حقق المؤشر يوم الأربعاء ارتفاعا بنحو 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 97.21 نقطة ، مع تحسن عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية بعد خفض كبير فى معدلات الفائدة النيوزلندية.

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ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الخميس فى علامة على تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد بيانات صينية قوية ساهمت فى تخفيف حدة مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 3.3% فى تموز/يوليو ، على خلاف توقعات الأسواق انخفاضا بنسبة 2.0% ،وسجلت الصادرات تراجعا بنسبة 1.3% فى حزيران /يونيو.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.717% ، ليواصل الانتعاش من أدنى مستوى فى ثلاث سنوات عند 1.595% المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس.

وسجل مؤشر الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي أعلى مستوى فى 28 شهرا عند 98.93 نقطة ، بعد أن استبعد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إجراء سلسلة من التخفيضات فى معدلات الفائدة الأمريكية.