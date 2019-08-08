شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بعد بيانات صينية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مع تحسن المعنويات بعد بيانات قوية عن الصادرات الصينية خلال تموز/يوليو ،الإضافة إلى استقرار تعاملات اليوان الصيني ، مع توقف هبوط عوائد سندات الخزانة العالمية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 10:48 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بنسبة 1.8% ، بعد انتعاش أسهم القطاع يوم الأربعاء فى بورصات وول ستريت الأمريكية.

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أظهرت بيانات حكومية ،ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 3.3% فى تموز/يوليو ، على خلاف توقعات الأسواق انخفاضا بنسبة 2.0% ،وسجلت الصادرات تراجعا بنسبة 1.3 % فى حزيران /يونيو ،الأمر الذي خفف حدة المخاوف حيال تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

استقرار تعاملات اليوان الصيني يوم الخميس ،بجانب توقف هبوط عوائد سندات الخزانة العالمية ،يساهمان حاليا فى انحسار مخاوف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وركود الاقتصاد العالمي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.6% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 1.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.2% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس حوالي 0.8 % ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2 %.