شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي مؤقتا عن 1,500$ للأونصة بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ، لتتخلي مؤقتا عن حاجز 1,500$ للأونصة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش أسواق الأسهم فى أسيا وأوروبا كعلامة على تحسن شهية المخاطرة.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.3% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,496.10$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,500.00$،وسجلت أعلى مستوي 1,506.68$ ، وأدنى مستوي 1,491.75$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أكثر من ست سنوات عند 1,510.33$ للأونصة ،متجاوزا مستويات الحاجز النفسي عند 1,500$ ، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن.

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انتعشت معظم أسواق الأسهم فى أسيا بعد بيانات صينية قوية ، وصعدت الأسهم فى أوروبا للجلسة الثانية على التوالي ، فى علامة إيجابية على تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 3.3% فى تموز/يوليو ، على خلاف توقعات خبراء انخفاض بنسبة 2.0% ،وسجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 1.3% فى حزيران/يونيو.

ساهمت تلك البيانات فى انحسار المخاوف نسبيا تجاه ضعف الاقتصاد الصيني ،والذي يخوض حربا تجارية شراسة مع الولايات المتحدة ،وعلى ما يبدو إن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا فى بكين بدأت تؤتي ثمارها سريعا بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 8.5 طن متري، فى خامس زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 845.42 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 31 أيار/مايو 2018.