شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 7 أشهر وتخمة المعروض الأمريكي تكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى سبعة أشهر ،وتكبح تلك المحاولات مخاوف ركود الاقتصاد العالمي ،بالإضافة إلى تخمة المعروض فى الولايات المتحدة بعد زيادة المخزونات وارتفاع الإنتاج.

ارتفع الخام الأمريكي بنحو 1.1% إلى مستوي 52.83$ للبرميل ،ومستوى الافتتاح عند 52.26$، وسجل أعلى مستوي عند 52.25$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي 57.98$ للبرميل ،ومستوى الافتتاح عند 57.45$ ،وسجل أعلى مستوي عند 57.32$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء نسبة 2.2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى سبعة أشهر عند 50.55$ للبرميل ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.1% ،وسجلت مستوي 55.90$ للبرميل الأدنى منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

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يدعم محاولات تعافي الأسعار فى الوقت الحالي ،أنباء حول سعي المملكة العربية السعودية "أكبر مصدر للنفط فى العالم" اتخاذ إجراءات لدعم السوق ووقف هبوط الأسعار.

وانخفضت أسعار النفط العالمية على نطاق واسع هذا الأسبوع ، تحت ضغط تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،الأمر الذي جدد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على الوقود.

أظهر تقرير وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.4 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 2 آب/أغسطس، فى أول زيادة أسبوعية خلال شهرين ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.9مليون برميل.

وارتفع إنتاج النفط الأمريكي الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي، ليرتفع الإجمالي إلى 12.3 مليون برميل ، مقتربا من المستوى القياسي عند 12.4 مليون برميل يوميا.