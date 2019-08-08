شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين فى انتظار محفزات جديدة تساعد فى تخطى مستويات 12,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الخميس بعد صعودها بالأمس قرب أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، حيث تنتظر أكبر عملة رقمية فى العالم محفزات جديدة تساعد فى تخطي مستويات 12,000$ ، مع اقتراب نسبة الهيمنة على سوق التشفير قرب 70% للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2017.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:05بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول 11,910$ بانخفاض قدره 63$ بنسبة 0.5%،حيث سعر الافتتاح عند 11,973$،وسجلت أعلى مستوي عند 12,031$ ،وأدنى سعر عند 11,750$.

حققت أسعار البتكوين يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 4.4% ، لتعوض كامل خسائرها التي تكبدتها فى اليوم السابق ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 12,325$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بنحو 4 مليار$ إلى إجمالي 306 مليار$ ، مع تراجع هامشي فى معظم العملات الكبرى فى السوق.

Advertisements

تنتظر العملة الرائدة بسوق التشفير "البتكوين" فى الوقت الحالي محفزات جديدة تساعد فى تخطي مستويات 12,000$ ، والاقتراب مجددا من أعلى مستوى فى عام ونصف عند 13,880$.

ارتفعت هيمنة البتكوين على التداولات بسوق التشفير يوم الخميس إلى 69% ، مقتربة من نسبة 70% للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2017 ،وتشير توقعات إلى استمرار صعود الهيمنة إلى نسبة 80% ، بفضل عمليات شراء الملاذات الآمنة.

وارتفعت تلك النسبة من 51% فى بداية العام ،بفضل السوق الصاعد الذي سيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم ،وسط تنامي نضوج السوق ،وزيادة الاهتمام من قبل مستثمري المؤسسات.

وخلال الثلاثة أشهر الأخير ارتفعت نسبة ارتباط الذهب الرقمي "البتكوين" بالذهب الفعلي من 0.466% فى العام الماضي إلى 0.837% حاليا ، مع زيادة الطلب على الاستثمارات الآمنة فى ظل تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.