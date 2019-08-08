شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع بفعل تركيز المستثمرين على عملات العائد المنخفض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل العزوف عن المخاطرة وتركيز المستثمرين على شراء العملات ذات العائد المنخفض كملاذات آمنة ، فى ظل استمرار مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، ويكبح المكاسب الاحتمالات القوية حاليا لقيام المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة خلال اجتماع أيلول/سبتمبر لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.1216$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1198$،وسجل الأدنى عند 1.1195$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر مقابل الدولار ، لتستمر التداولات ضمن نطاق محدود لليوم الثاني على التوالي.

مع العزوف عن المخاطرة، والذي ينعكس حاليا بانخفاض معظم أسواق الأسهم والسندات العالمية ،ينصب تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات العائد المنخفض اليورو والين الياباني والفرنك سويسري كملاذات آمنة.

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حيث لا تزال مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسيطر على مشاعر الجميع ، خاصة بعد لجوء بكين هذا الأسبوع لخفض قيمة العملة المحلية "اليوان" لتوسيع تصدير المنتجات الصينية.

وجاءت تلك الخطوة الصينية كأقوى الردود الانتقامية على تعريفات ترامب الجمركية ، الأمر الذي دفع واشنطن اتهام بكين بالتلاعب فى العملة للمرة الأولى منذ عام 1994.

انخفض اليوان الصيني يوم الخميس إلى 7.0867 يوانات لكل دولار أمريكي ، ليواصل هبوطه لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من أدنى مستوي فى 11 عاما عند 7.1382 يوانات ،المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الثلاثاء.

من ناحية أخرى ، يكبح مكاسب اليورو فى الوقت الحالي ،الاحتمالات القوية لقيام المركزي الأوروبي ، بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل ،حتى يلتحق بركب معظم البنوك المركزية العالمية ،التي تخفف السياسة النقدية وتخفض الفائدة ،لمواجهة المخاطر العالمية.

وكان أخر تلك البنوك "الاحتياطي النيوزلندي"، والذي خفض معدلات الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 1.0% ، متجاوزا تقديرات الخبراء خفض 25 نقطة أساس ،وأشار إلى استمرار فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد.