شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة بقرابة 2% للجلسة الرابعة على التوالي مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقراها بالقرب من الأعلى لها قي أكثر من عام وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى له منذ 15 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر 0.47% لتتداول حالياً عند 17.18$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.10$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.20$ للأونصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 97.53 مقارنة بالافتتاحية عند 97.59.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 310 مليار يوان أي ما يعدل 45.1$ مليار مقابل 345 مليار يوان أي ما يعادل 51.0$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، متوافقة مع التوقعات التي أشارت لفائض 310 مليار يوان أي ما يعادل 43.2$ مليار وذلك مع ارتفاع الصادرات وتقلص تراجع الواردات بخلاف التوقعات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثالث من آب/أغسطس والتي قد تعكس استقراراً عند 215 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل 0.4% في أيار/مايو الماضي.

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ويذكر أن الإدارة الأمريكية وجهت انتقادات موسعة للصين عقب تراجع سعر صرف اليوان لما دون حاجز 7 يوان لكل دولار لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان، ووصفت الأمر بأنه التلاعب في سعر الصرف للاستفادة من ميزات تنافسية في التصدير على حساب الآخرين، وفي المقابل رفض البنك المركزي الصيني اتهامات وزارة الخزانة الأمريكية له بالتلاعب في سعر صرف اليوان أمام الدولار واتهامه بخوض حرب عملات ضمن الحرب التجارية.

ويأتي ذلك عقب تفاقم التوترات التجارية مؤخراً بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب تصريحات وزارة التجارة الصينية في مطلع الأسبوع بأن الشركات الصينية قد تتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي بفرض تعريفات جمركية 10% على واردات صينية لبلاده بقيمة 300$ مليار بحلول مطلع الشهر المقبل.

وأفادت وزارة التجارة الصينية مع مطلع هذا الأسبوع بأنها "لن تستبعد" التعريفات الجمركية على السلع الزراعية التي تم شرائها بعد الثالث من آب/أغسطس، ويذكر أن الصين تعد من أكبر المستوردين للمنتجات الزراعية الأمريكية، وفي نفس السياق، فقد نوه محافظ بنك الشعب الصيني يي جانج أيضا الاثنين الماضي بأن بلاده لن تستخدم أسعار صرف العملة كأداة في النزاع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون المشكلة الأساسية لا تكمن في الصين، وإنما في بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع اتهامه للاحتياطي الفيدرالي بالمكابرة في الاعتراف بتوجهاته الخاطئة وتسرعه في رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، وذلك مع مناشدته له بخفض أكبر وأسرع لأسعار الفائدة بالإضافة إلى وقف جميع خطوات التشديد، وتطرقه إلى وهن الضغوط التضخمية واتساع فجوة منحنى العائد.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن كون ارتفاع المخاطر على الاقتصاد الأمريكي قد يتطلب خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر من المتوقع، موضحاً أن إدارة المخاطرة قد يتطلب المزيد من السياسات التوسعية، ومضيفاً أنه يتوقع نمو اقتصاد بلاده 2.25% خلال العام الجاري 2019.