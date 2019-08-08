شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط لأول مرة في أربعة جلسات مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ مطلع هذا العام وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى له منذ 15 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:48 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 أيلول/سبتمبر "نيمكس" 0.55% لتتداول عند مستويات 52.62$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.33$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 تشرين الأول/أكتوبر 0.59% لتتداول عند 57.82$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.48$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار 0.05% إلى مستويات 97.54 مقارنة بالافتتاحية عند 97.59.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 310 مليار يوان أي ما يعدل 45.1$ مليار مقابل 345 مليار يوان أي ما يعادل 51.0$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، متوافقة مع التوقعات التي أشارت لفائض 310 مليار يوان أي ما يعادل 43.2$ مليار وذلك مع ارتفاع الصادرات وتقلص تراجع الواردات بخلاف التوقعات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثالث من آب/أغسطس والتي قد تعكس استقراراً عند 215 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل 0.4% في أيار/مايو الماضي.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط أمس الأربعاء فائض 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر مقابل عجز 8.5 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما كانت التوقعات تشير لتقلص العجز إلى 8.5 مليون برميل، لنشهد ارتفع المخزونات إلى 438.9 مليون برميل، ولتعد المخزونات أعلى 2% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفعت مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 4.4 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 1% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال الآونة الأخيرة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب تصريحات وزارة التجارة الصينية في مطلع هذا الأسبوع بأن الشركات الصينية قد تتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي بفرض تعريفات جمركية 10% على واردات صينية لبلاده بقيمة 300$ مليار بحلول مطلع الشهر المقبل.

وأفادت وزارة التجارة الصينية الاثنين الماضي بأنها "لن تستبعد" التعريفات الجمركية على السلع الزراعية التي تم شرائها بعد الثالث من آب/أغسطس، ويذكر أن الصين تعد من أكبر المستوردين للمنتجات الزراعية الأمريكية، وفي نفس السياق، فقد نوه محافظ بنك الشعب الصيني يي جانج أيضا في مطلع الأسبوع بأن بلاده لن تستخدم أسعار صرف العملة كأداة في النزاع التجاري المتصاعد مع أمريكا وأن بكين لا تقدم على أحدث حرب عملات.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون المشكلة الأساسية لا تكمن في الصين، وإنما في بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع اتهامه للاحتياطي الفيدرالي بالمكابرة في الاعتراف بتوجهاته الخاطئة وتسرعه في رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، وذلك مع مناشدته له بخفض أكبر وأسرع لأسعار الفائدة بالإضافة إلى وقف جميع خطوات التشديد، وتطرقه إلى وهن الضغوط التضخمية واتساع فجوة منحنى العائد.

على الصعيد الأخر، تابعنا الاثنين الماضي أفادت وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من خلاله تغريده له، بأنه نافش مع نظيره وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مستقبل أسواق النفط، وسط تأكيده على التزام بلاده باتفاق منظمة أوبك بخفض الإنتاج العالمي للنفط بالتعاون مع حلفائها من خارج المنظمة بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى الربع الأول من 2020 ضمن الجهود الرامية لإعادة التوازن للأسواق وعودة المخزونات لمستوياتها الطبيعة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر مع نهاية الأسبوع الماضي، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 6 منصات إلى إجمالي 770 منصة خلال الأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر، لتعكس أكبر تراجع أسبوعي لها منذ آذار/مارس الماضي والأدنى لها منذ شباط/فبراير من عام 2018، وذلك مع تراجعها للأسبوع الخامس على التوالي خلال الأسبوع المنقضي الجمعة الماضية.