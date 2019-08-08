شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب أعلى حاجز 1,500$ للأونصة مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها في أكثر من ستة أعوام وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى له منذ 15 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر 0.01% لتتداول حالياً عند 1,512.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,512.10$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,519.60$ للأونصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 97.53 مقارنة بالافتتاحية عند 97.59.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 310 مليار يوان أي ما يعدل 45.1$ مليار مقابل 345 مليار يوان أي ما يعادل 51.0$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، متوافقة مع التوقعات التي أشارت لفائض 310 مليار يوان أي ما يعادل 43.2$ مليار.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الصادرات تسارع النمو إلى 10.3% مقابل 6.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 7.0%، بينما أظهرت القراءة السنوية للصادرات بالدولار الأمريكي ارتفاعاً 3.3% مقابل تراجع 1.3%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.0%.

كما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الواردات ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 3.3%، بينما أظهرت القراءة السنوية للواردات بالدولار الأمريكي تقلص التراجع إلى 5.6% مقابل 7.4%، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 9.0%، وجاء ذلك وسط تسعير الأسواق لآثار الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم.

ونود الإشارة، لكون تحديد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) سعر صرف اليوان عند أعلى حاجز 7 يوان لكل دولار أمريكي لأول مرة منذ عام 2008 والذي تم تفسيره على أنه يشير لكون السلطات الصينية تسعى لتحجيم التراجعات الأخيرة لليوان، قد حد بشكل أو بأخر من قلق الأسواق حيال كون التوترات التجارية بين واشنطون واشنطن تفاقمت إلى حرب عملات.

Advertisements

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثالث من آب/أغسطس والتي قد تعكس استقراراً عند 215 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل 0.4% في أيار/مايو الماضي.

ويذكر أن الإدارة الأمريكية وجهت انتقادات موسعة للصين عقب تراجع سعر صرف اليوان لما دون حاجز 7 يوان لكل دولار لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان، ووصفت الأمر بأنه التلاعب في سعر الصرف للاستفادة من ميزات تنافسية في التصدير على حساب الآخرين، وفي المقابل رفض البنك المركزي الصيني اتهامات وزارة الخزانة الأمريكية له بالتلاعب في سعر صرف اليوان أمام الدولار واتهامه بخوض حرب عملات ضمن الحرب التجارية.

ويأتي ذلك عقب تفاقم التوترات التجارية مؤخراً بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب تصريحات وزارة التجارة الصينية في مطلع الأسبوع بأن الشركات الصينية قد تتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي بفرض تعريفات جمركية 10% على واردات صينية لبلاده بقيمة 300$ مليار بحلول مطلع الشهر المقبل.

وأفادت وزارة التجارة الصينية مع مطلع هذا الأسبوع بأنها "لن تستبعد" التعريفات الجمركية على السلع الزراعية التي تم شرائها بعد الثالث من آب/أغسطس، ويذكر أن الصين تعد من أكبر المستوردين للمنتجات الزراعية الأمريكية، وفي نفس السياق، فقد نوه محافظ بنك الشعب الصيني يي جانج أيضا الاثنين الماضي بأن بلاده لن تستخدم أسعار صرف العملة كأداة في النزاع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون المشكلة الأساسية لا تكمن في الصين، وإنما في بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع اتهامه للاحتياطي الفيدرالي بالمكابرة في الاعتراف بتوجهاته الخاطئة وتسرعه في رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، وذلك مع مناشدته له بخفض أكبر وأسرع لأسعار الفائدة بالإضافة إلى وقف جميع خطوات التشديد، وتطرقه إلى وهن الضغوط التضخمية واتساع فجوة منحنى العائد.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن كون ارتفاع المخاطر على الاقتصاد الأمريكي قد يتطلب خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر من المتوقع، موضحاً أن إدارة المخاطرة قد يتطلب المزيد من السياسات التوسعية، ومضيفاً أنه يتوقع نمو اقتصاد بلاده 2.25% خلال العام الجاري 2019.