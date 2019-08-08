شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض قي الميزان التجاري الصيني خلال تموز/يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 310 مليار يوان أي ما يعدل 45.1$ مليار مقابل 345 مليار يوان أي ما يعادل 51.0$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، متوافقة مع التوقعات التي أشارت لفائض 310 مليار يوان أي ما يعادل 43.2$ مليار، وذلك مع ارتفاع الصادرات بخلاف التوقعات وتقلص تراجع الواردات أيضا بخلاف التوقعات خلال الشهر الماضي.

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