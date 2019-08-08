شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على اللون الأخضر مع تراجع حدة وسط ارتفاع اليوان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأخضر عقب تحديد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) اليوم الخميس سعر صرف اليوان عند أعلى حاجز 7 يوان لكل دولار أمريكي لأول مرة منذ عام 2008 والذي تم تفسيره على أنه يشير لكون السلطات الصينية تسعى لتحجيم التراجعات الأخيرة لليوان، ما حد من قلق الأسواق حيال كون التوترات التجارية بين واشنطون واشنطن تفاقمت إلى حرب عملات.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، الكشف عن بيانات التجارة لشهر الماضي وسط تطلع المستثمرين لمدى آثار الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين منذ نحو عام، وذلك مع الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص الفائض مع اتساع تراجع الصادرات والواردات عن ما كانت عليه في حزيران/يونيو الماضي.

ويذكر أن الإدارة الأمريكية وجهت انتقادات موسعة للصين عقب تراجع سعر صرف اليوان لما دون حاجز 7 يوان لكل دولار لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان، ووصفت الأمر بأنه التلاعب في سعر الصرف للاستفادة من ميزات تنافسية في التصدير على حساب الآخرين، وفي المقابل رفض البنك المركزي الصيني اتهامات وزارة الخزانة الأمريكية له بالتلاعب في سعر صرف اليوان أمام الدولار وخوضه لحرب عملات ضمن الحرب التجارية.

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ويأتي ذلك عقب تفاقم التوترات التجارية مؤخراً بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب تصريحات وزارة التجارة الصينية في مطلع الأسبوع بأن الشركات الصينية قد تتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي بفرض تعريفات جمركية 10% على واردات صينية لبلاده بقيمة 300$ مليار بحلول مطلع الشهر المقبل.

وأفادت وزارة التجارة الصينية مع مطلع هذا الأسبوع بأنها "لن تستبعد" التعريفات الجمركية على السلع الزراعية التي تم شرائها بعد الثالث من آب/أغسطس، ويذكر أن الصين تعد من أكبر المستوردين للمنتجات الزراعية الأمريكية، وفي نفس السياق، فقد نوه محافظ بنك الشعب الصيني يي جانج أيضا الاثنين الماضي بأن بلاده لن تستخدم أسعار صرف العملة كأداة في النزاع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.15% ليربح 2.18 نقطة ويصل إلى المستوى 1,502.11، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.59% ليربح هو الأخر 120.16 نقطة ويصل إلى المستوى 20,636.72.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً هي الأخرى خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.84% ليربح 30.59 نقطة ويصل إلى المستوى 3,652.02، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.65% ليربح هو الأخر 17.91 نقطة ويصل إلى المستوى 2,786.59.