شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي عقب شهادة أور حيال بيان السياسة النقدية أمام اللجنة المختارة للتمويل والنفقات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 20 من كانون الثاني/يناير من عام 2016 أمام الدولار الأمريكي عقب شهادة محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي الفيدرالي أدريان أور حيال بيان السياسة النقدية أمام اللجنة المختارة للتمويل والنفقات في ولنجتون وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.22% إلى مستويات 0.6460 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6446، بعد أن حقق الزوج الأعلى له في خلال تداولات الجلسة عند 0.6469، بينما حقق الأدنى له عند 0.6434.

هذا وقد جاءت شهادة محافظ البنك المركزي النيوزيلندي أدريان أور أمام البرلمان النيوزيلندي في ولنجتون عقب ساعات من خفض بنك نيوزيلندا الاحتياطي خلال اجتماعه الذي عقد في السابع من آب/أغسطس الجاري أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 1.00% من 1.50%، الأمر الذي جاء مخالفاً لتوقعات الأسواق والتي أشارت لخفضها بواقع 25 نقطة أساس.

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ونود الإشارة، لكون خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية النيوزيلندية بالأمس من قبل المركزي النيوزيلندي عكس أكبر خفض لأسعار الفائدة في نيوزيلندا منذ آذار/مارس من عام 2011، وسط القلق من تنامي المخاطر العالمية وبالأخص ضعف أسعار السلع الأساسية في ظلال تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي من جراء تفاق التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تعد أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا.

ويذكر أن قيام صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية بصورة فاقت التوقعات بالأمس، يعد لحماية الاقتصاد النيوزيلندي في مواجه الرياح المعاكسة التي أثقل على الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا على مدار هذا العام وسط الإفادة بأنه في حالة عدم وجود حوافز إضافية فأنه كان من المرجح تراجع التوظيف وضعف سوق العمل بالتزامن مع وهن الضغوط التضخمية وبعد التضخم عن المستهدف.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر والتي قد تعكس استقراراً عند 215 ألف طلب دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل 0.4% في أيار/مايو.