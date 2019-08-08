شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق الحساب الجاري لليابان خلال حزيران/يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 1,211 مليار ين مقابل 1,595 مليار ين في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1,174 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى 1,942 مليار ين مقابل 1,306 مليار ين في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1,757 مليار ين.

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