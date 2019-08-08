50 مليارا في جيوب مستفيدي «حساب المواطن»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ إجمالي إيداعات برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين، منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2017 حتى أغسطس 2019، أكثر من 50 مليار ريال، بحسب إحصائية صادرة عن البرنامج أمس.

وأودع البرنامج أمس 2.6 مليار ريال مخصصة لدعم مستفيدي الدفعة الـ21 لشهر أغسطس من العام الحالي، مشيرا إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال.

وأوضح أن نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة بلغت 83% متخطيا عددهم حاجز 12.5 مليون مستفيد وتابع.

وأشار إلى أن مجموع المدفوعات بأثر رجعي منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية (21 دفعة) أكثر من 370 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة، مبينا بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أغسطس أكثر من 1.5 مليون مستفيد.

ولفت إلى أنه يمكن للمستفيد الإضافة أو التعديل على البيانات كتغيير رقم الجوال أو كلمة المرور، وذلك بالدخول على صفحته الخاصة بالموقع والضغط على أيقونة بيانات المستفيد.

الدفعة الأولى:

2 مليار ريال

10.6 ملايين

الدفعة الثانية:

2.1 مليار ريال

11 مليونا

الدفعة الثالثة:

2.2 مليار ريال

11.6 مليونا

الدفعة الرابعة:

2.2 مليار ريال

11.9 مليونا

الدفعة الخامسة:

2.3 مليار ريال

12.2 مليونا

الدفعة السادسة:

2.4 مليار ريال

12.3 مليونا

الدفعة السابعة:

2.4 مليار ريال

12.5 مليونا

الدفعة الثامنة:

2.3 مليار ريال

11.9 مليونا

الدفعة التاسعة:

2.3 مليار ريال

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12 مليونا

الدفعة العاشرة:

2.3 مليار ريال

12 مليونا

الدفعة الـ11:

2.4 مليار ريال

12.3 مليونا

الدفعة الـ12:

2.4 مليار ريال

12.1 مليونا

الدفعة الـ13:

2.4 مليار ريال

12.3 مليونا

الدفعة الـ14:

2.4 مليار ريال

12.3 مليونا

الدفعة الـ15:

2.4 مليار ريال

12.4 مليونا

الدفعة الـ17:

2.5 مليار ريال

12.5 مليونا

الدفعة الـ18:

2.5 مليار ريال

12.3 مليونا

الدفعة الـ19:

2.5 مليار ريال

12.4 مليونا

الدفعة الـ20:

2.6 مليار ريال

12.4 مليونا

الدفعة الـ16:

2.5 مليار ريال

12.5 مليونا