ساما: البنوك السعودية يمكنها تحمل الصدمات الاقتصادية بسهولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه يمكن للمصارف السعودية تحمل مختلف سيناريوهات الصدمات الاقتصادية بسهولة، وفق ما أظهرته نتائج اختبار التحمل لثلاثة سيناريوهات محتملة.

وأوضحت ساما في تقرير الاستقرار المالي 2019، الصادر أمس أن نتائج اختبار التحمل باستخدام جميع السيناريوهات الثلاثة أظهرت أن القطاع المصرفي سيظل متمتعا برأسمال جيد في حال الصدمات الكبيرة، كما أظهرت الاختبارات أيضا بقاء نسب كفاية رأس المال للمصارف أعلى بقدر كاف من الحد الأدنى لبازل البالغ 8%، وأعلى من الحد الأدنى للمؤسسة البالغ 12%.

السيناريو الأساسي

وأفاد التقرير بأنه في السيناريو الأساسي انخفضت نسبة القروض المتعثرة في البداية إلى 1.6% بنهاية عام 2019، ومن ثم ارتفعت تدريجيا لتصل إلى 1.7% بنهاية فترة التحمل أي بنهاية عام 2021. وتبعا لذلك، ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة من 168% إلى 195% في الربع الثاني من عام 2019، ومن ثم انخفضت تدريجيا لتصل إلى 175% في الربع الرابع من عام 2021.

وتراوحت نسب القروض المتعثرة لكل مصرف بين 2,55% كأعلى نسبة و0,69% كأدنى نسبة في الربع الرابع من عام 2021، وانخفض متوسط نسبة كفاية رأس المال تدريجيا ليصل إلى 20% بنهاية 2021.

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الصدمات المتوسطة

وأشار التقرير إلى أنه في سيناريو الصدمات المتوسطة، ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة المتوقعة في الربعين الأولين لتصل إلى 191%، لتنخفض بعد ذلك تدريجيا لتصل إلى 175% في نهاية الربع الرابع من عام 2021. ووصلت نسبة القروض المتعثرة المتوقعة إلى مستوى منخفض عند نسبة 1.7% في الربع الثاني من عام 2019، لترتفع بعد ذلك بشكل طفيف وتصل إلى 1,8% بنهاية فترة التحمل. وتراوحت نسب القروض المتعثرة لكل مصرف بين 2.5% كأعلى نسبة و0.62% كأدنى نسبة، بينما تراجعت نسبة كفاية رأس المال تدريجيا إلى 15.6% بنهاية فترة التحمل.

الصدمات الحادة

ووفقا للتقرير انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.7% خلال الربعين الأولين في سيناريو الصدمات الحادة، لترتفع بعد ذلك تدريجيا لتصل إلى 2% بنهاية فترة الاختبار، أي في الربع الرابع من عام 2021.

وتراوحت نسب القروض المتعثرة لكل مصرف بين 2.9% كأعلى نسبة و0.69% كأدنى نسبة، ووصلت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى أعلى مستوى لها عند 188% في الربع الثاني من عام 2019، لتنخفض بعد ذلك تدريجيا وتصل إلى أدنى مستوى لها عند 165% في الربع الرابع من عام 2021.

وتراجعت نسبة كفاية رأس المال إلى 14.71% في الربع الرابع من عام 2021.