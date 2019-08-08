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شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "يونيكاي" ترتفع 260% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة كايبارا المتحدة للألبان "يونيكاي"، المعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 259.7% بالربع الثاني من العام 2019.
وحسب بيان الشركة، المنشور على موقع "دبي" المالي، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 7.5 مليون درهم مُقابل صافي أرباح بلغ 2.1 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.
وحققت الشركة تراجعاً في تكاليف المبيعات بلغ 17.5% إلى 58.6 مليون درهم بالربع الثاني من العام الجاري، مُقلبل تكلفة مبيعات بلغت 71 مليون درهم بالربع المُقابل من العام 2018.
وفي المُقابل، تراجع إجمالي الإيرادات للربع الثاني من 2019 إلى 90.9 مليون درهم مقارنة بما مقداره 104.1 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.
هذا وارتفع الربح التشغيلي للشركة خلال الربع الثاني إلى 9.7 مليون درهم مقارنة بما مقداره 2.9 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.
وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 2.4 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 14.2 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام الماضي.
ويُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي خسائر بلغ 16.3 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.
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