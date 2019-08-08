شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أليانز للتأمين" تتراجع 29% بالربع الثاني لزيادة تكاليف ومصاريف الاكتتاب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، المعلنة اليوم الخميس، عن تراجع الأرباح بنسبة 29% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 6.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 9.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

ويعود التراجع في الأرباح بالربع الثاني من 2019 إلى زيادة إجمالي تكاليف ومصاريف الاكتتاب بنسبة 25.4٪ (138.8 مليون ريال سعودي مقابل 110.7 مليون ريال) بينما ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 15.7٪ (174.0 مليون ريال مقابل 150.4 مليون ريال).

ويأتي هذا كنتيجة لأداء محفظة القطاع الطبي والتي تطلبت احتياطي الأقساط الإضافي بقيمة 2.6 مليون.

وسجلت الشركة خسارة من نتائج العمليات التشغيلية بلغت 1.7 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل أرباح تشغيلية بلغت 1 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

كذلك ارتفع صافي المطالبات المتحملة إلى 132.2 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 111.2 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

Advertisements

وفي المُقابل، ارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 155.2 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أقساط مكتتبة بلغ 107.9 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 18 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 19.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة انخفاض بلغت 43.3%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسة 16% إلى 11.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغت 9.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

تقارير ذات صلة:

تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول

متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات