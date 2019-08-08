شكرا لقرائتكم خبر عن "عناية" تُحقق خسائر بـ 27.7 مليون ريال بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة عناية للتأمين التعاوني، المعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 27.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 24.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

ويعود تكبد الخسائر بالربع الثاني من 2019 إلى الإنخفاض الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة.

وانخفض إجمالي الأقساط المكتتبة بـ 11.630 مليون ريال بما نسبته 23% إلى 39.043 مليون ريال مُقابل صافي أقساط تأمين بلغت 50.7 مليون ريال بالربع الثاني لعام 2018.

وارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 39 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أقساط مكتتبة بلغ 36.5 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

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وفي المُقابل، سجلت الشركة خسارة من نتائج العمليات التشغيلية بلغت 28.4 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل خسائر تشغيلية بلغت 23.7 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو الآخر، تراجعت خسائر الشركة إلى 45.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 79.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة انخفاض بلغت 43.3%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الخسائر بنسة 83% إلى 17.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي خسارة بلغت 103.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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