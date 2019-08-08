شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الميثانول العالمية يدفع "كيمانول" لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، المعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 8.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 31.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض أسعار الميثانول العالمية والذي أدى إلى تدني متوسط أسعار بيع منتجات الشركة الأخرى مما أثر سلباً على نتائج الشركة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 150.9 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 195.7 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 8.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 21.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 310 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 10.26 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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