شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "دي اكس بي" تتراجع 4% بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس، عن انخفاض الخسائر بنسبة 4% خلال النصف الأول من العام 2019.

وأشارت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 448 مليون درهم مقابل صافي خسائر بلغ 469 حققته في النصف المقابل من العام 2018.

وتضمنت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات للنصف الأول من عام 2018 ربحاً لمرة واحدة فيما يتعلق بمساهمة الأرض في فندق ليجولاند دبي.

وانخفضت تكلفة التشغيل خلال النصف الأول من عام 2019 إلى 309 ملايين درهم مقارنة مع 361 مليون درهم إي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وفي تلك الفترة حققت الشركة إيرادات بلغت 252 مليون درهم و1.40 مليون زيارة، ومعدل إشغال في فندق لابيتا بلغ 63%.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 1 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 1.116 مليار درهم في العام 2017.

وتراجعت الإيرادات خلال العام 2018 إلى 541 مليون درهم مقابل 552 مليون درهم في العام 2017.

وفي المُقابل تراجعت النفقات التشغيلية خلال العام 2018 إلى 728 مليون درهم مقابل 925 مليون درهم في العام 2017.