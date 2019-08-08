شكرا لقرائتكم خبر عن سوفت بنك: اهتمام كبير من أبوظبي والسعودية بـ "رؤية 2" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، إن أبوظبي والسعودية تبديان "اهتماماً كبيراً" بالاستثمار في صندوق رؤية الثاني.

وأوضح ماسايوشي سون في مؤتمر صحفي بطوكيو أمس أن المناقشات ما زالت مستمرة، ومن ثم فإن السعودية وأبوظبي لم تدخلا ضمن قائمة المشاركين بالتعهد بمبلغ 108 مليارات دولار للصندوق أُعلن عنها الأسبوع الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وكشفت مصادر مطلعة منذ أيام أن صندوق مبادلة السيادي، يدرس استثمار 25 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بنك 2.

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وقالت مصادر في فبراير الماضي إن مجموعة سوفت بنك اليابانية، ساهمت بنصف قيمة صندوق استثماري جديد حجمه 400 مليون دولار، قامت بتدشينه "مبادلة" بهدف الاستثمار في الشركات الأوروبية الناشئة.

وفي العام قبل الماضي، قالت مصادر لوكالة بلومبرج الإخبارية إن شركة مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة أبوظبي، تتطلع لضخ مابين 10 إلى 15 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت بنك" الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودي وسوفت بنك الياباني.

وعلى صعيد مجموعة سوفت بنك اليابانية ففي نهاية العام الماضي قالت مصادر إن المجموعة قد تدرس شراء حصة أقلية في الشركة السعودية للكهرباء من صندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي للمملكة.

وقام الصندوق السعودي خلال عام 2016، بضخ 45 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت" التكنولوجي بالتعاون مع "سوفت بنك" الياباني، كما استثمر 3.5 مليار دولار في "أوبر"، كذلك تم الإعلان عن تحويل 100 مليار ريال من الاحتياطيات إلى الصندوق في نوفمبر من العام ذاته.