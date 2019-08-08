شكرا لقرائتكم خبر عن "أغذية" تسعى للاستحواذ على مصانع بالإمارات ومصر والتوسع بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسعى مجموعة "أغذية"، المدرجة بسوق أبوظبي المالي، للاستحواذ على مصانع جديدة بقطاع الصناعات الغذائية بدولة الإمارات والسوق المصرية، والتوسع بالسوق السعودية خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي للمجموع أن ذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمجموعة والمقررة بنحو ملياري درهم خلال عام 2018.

وتوقع أن تستمر مجموعة "أغذية" في عمليات التوسع الاستثماري للحفاظ على حصتها من السوق المحلية، بحسب صحيفة الاتحاد.

وبين أن استراتيجية الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعات الغذائية، بما يتراوح بين 100 إلى 200 مليون درهم سنوياً.

Advertisements

وأوضح أنه خلال العام الحالي استثمرت المجموعة حتى الآن نحو 55 مليون درهم، متوقعاً أن يرتفع الإنفاق الاستثماري إلى أكثر من 100 مليون درهم الأشهر المقبلة.

وأضاف: إن "أغذية" التي يعمل بها نحو 4500 موظف حاليا، منهم 3000 في دولة الإمارات، تصل تقدر حصتها بنحو 40% من سلة الآمن الغذائي بالدولة.

ورجح تحقيق نمو في إيرادات الشركة، بما يتراوح بين 5% إلى 6% خلال النصف الثاني من العام الجاري.

انخفضت أرباح "أغذية"، إلى 84.1 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2019، وبنسبة 23% مقارنة بـ 109.1 مليون درهم أرباح نفس الفترة من عام 2018.